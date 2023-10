Neuer Mann für DEL-Schlusslicht DEG reagiert auf schwachen Saisonstart und präsentiert Neuzugang

Die Düsseldorfer EG hat sich in der Defensive verstärkt: Offensiv-Verteidiger Luke Green wechselt mit sofortiger Wirkung zum Schlusslicht der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und ist theoretisch schon am Freitagabend im Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt (19.30 Uhr) einsatzbereit. Das erklärte die DEG in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag.