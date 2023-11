„Sieht nicht toll aus“ DEG steckt im Abstiegskampf und muss zum Tabellenführer

Zu den meist verwendeten und damit anstrengendsten Phrasen im Sport gehört zweifellos diese: „Wir denken nur von Spiel zu Spiel.“ Zu hören ist das jede Woche dutzendfach, auch in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Und ja, für die Aktiven ist es in der Tat sinnvoll, sich taktisch auf den nächsten Gegner zu fokussieren. Aber es kann einem ja trotzdem niemand glaubhaft erzählen, dass er nicht auch mal auf den Spielplan und die Tabelle schaut, um abzuschätzen, wo die Reise so hingehen kann.