O’Donnell mit dem Siegtor : DEG bezwingt Wolfsburg nach Verlängerung

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat nach zwei Pleiten in Folge wieder einen Sieg eingefahren: Die Grizzlys aus Wolfsburg konnten am Mittwochabend mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen werden.

Im ersten Heimspiel nach dem Derby-Drama gegen die Kölner Haie (3:4 n.V.) hat die Düsseldorfer EG die erhoffte Reaktion gezeigt und nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gelandet. Und das nicht gegen irgendeinen Gegner, sondern gegen die ambitionierten Grizzlys Wolfsburg, die im Dome wie erwartet dominant auftraten, allerdings zu wenig daraus machten und am Ende in der Overtime mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:0) verloren.