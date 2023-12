Im Sommer nach Köln? DEG-Stürmer Ehl äußert sich zu den Wechselgerüchten

Am Donnerstagabend nach der 0:2-Heimniederlage gegen den ERC Ingolstadt wurde er darauf angesprochen. Und wer den eher ruhigen 24-Jährigen kennt, konnte seine Reaktion als regelrecht empört auffassen. „Das stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, was die Fans da schreiben, aber es stimmt einfach nicht. Man soll nicht alles glauben, was im Internet steht“, sagte Ehl.