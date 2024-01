5:3-Erfolg über die Tigers Cumiskey entdeckt beim DEG-Sieg gegen Straubing den Torjäger in sich

Am Donnerstag war das wieder so. Die DEG schlug ihren Angstgegner wegen eines ganz starken Mittelabschnitts mit 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) und feierte damit den vierten Sieg in Folge. Damit vergrößerte sie nicht nur den Vorsprung auf Schlusslicht Iserlohn auf fünf Punkte, sondern rückte auch bis auf einen Zähler an die Play-off-Plätze der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) heran. Die anderen Teams können am Freitagabend zwar noch nachlegen, aber es dürfte sich für die DEG am Sonntag trotzdem um einiges entspannter nach Iserlohn fahren.