Achillessehne durchtrennt : DEG monatelang ohne O'Donnell

Düsseldorf Das Verletzungspech der Düsseldorfer Eishockeyprofis geht weiter: Am Freitag in Nürnberg wurde Topstürmer Brendan O'Donnell von der Kufe eines Gegenspielers die Achillessehne durchtrennt. Er wurde bereits operiert und fällt Monate aus.

Dass etwas Ernstes passiert sein muss, war allen Beteiligten sofort klar an diesem Freitagabend in Nürnberg. Es lief die letzte Minute im zweiten Drittel des Gastspiels der Düsseldorfer EG bei den Ice Tigers (1:4), plötzlich kauerte Brendan O'Donnell am Boden, schien große Schmerzen zu haben und kam nur mit Hilfe runter vom Eis. Schon unmittelbar nach dem Spiel meldete die DEG, dass ihr Topstürmer wohl lange ausfallen wird. Am Samstagmorgen dann die Bestätigung: O'Donnell wurde während eines Zweikampfs an der Bande von der Schlittschuhkufe seines Gegenspielers die Achillessehne durchtrennt. Der 30-Jährige wurde bereits operiert und wird der DEG Monate fehlen.