Vor dem Derby DEG setzt gegen die Haie auf mehr Emotionen und mehr Körperspiel

Genau das war der DEG zuletzt aber nicht gelungen. Nicht nur das erste Heimderby der Saison im Oktober nahm ein dramatisches Ende, als die Düsseldorfer 25 Sekunden vor der Schlusssirene ein 3:1 verspielten. Auch am vergangenen Sonntag beim 0:1 gegen Bietigheim ging kaum einer der knapp 10.000 Fans glücklich nach Hause. Was in der Natur der Sache liegt, wenn man das vierte der jüngsten sechs Spiele verliert. In dem speziellen Fall lag das aber auch daran, dass die DEG gegen das Schlusslicht „nicht hundertprozentig bereit war, den Preis zu zahlen“, wie es Trainer Roger Hansson ausdrückte. Zwar hatte seine Mannschaft ein klares Chancenplus, aber die letzte Konsequenz ließ sie vermissen, war in den entscheidenden Momenten nicht selbstlos und mutig genug, um die kompakte Bietigheimer Defensive zu knacken.