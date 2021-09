Neue Konkurrenz in der Stadt? : Was die Düsseldorfer EG von der Rhein-Fire-Rückkehr hält

Die Düsseldorfer EG ist besser als erwartet in die Saison gestartet. Bei den Heimspielen hofft der Verein für die kommenden Spiele aber noch auf mehr Zuschauer. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Trotz des Sparkurses kam die Düsseldorfer EG gut in die Eishockey-Saison. Nun gab es aber die ersten Niederlagen. Und in der Stadt kommt mit Rhein Fire ein neuer Konkurrent um Fans und Sponsoren.

Am Freitag geht es zum Meister nach Berlin. Schwere Aufgabe, und dennoch sollte die Düsseldorfer EG dort punkten, damit ihr gelungener Start in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) nicht in Vergessenheit gerät. Drei Siege holte die DEG aus den ersten vier Spielen, war die positive Überraschung der ersten Wochen – all der düsteren Prognosen zum Trotz. Kaum Geld, zu jung, zu unerfahren, das Fachblatt „Eishockey News“ sortierte die DEG vor dem Start als Abstiegskandidat ein. Da seien drei Siege „eine Genugtuung“, sagte Verteidiger Nicolas Geitner, dessen Team seitdem aber nicht mehr gewonnen hat. Niederlagen in Ingolstadt und München, zuletzt ein spielfreier Sonntag. Gibt es nun in Berlin abermals keine Punkte, ist der Höhenflug erst mal vorbei.

Harald Wirtz wirkt dennoch gelassen: „Ich bin mit dem Start zufrieden“, sagt der Geschäftsführer, „wir haben eine interessante Mannschaft, der wir vertrauen.“ In anderen Klubs ist die Lage deutlich angespannter. Krefeld und Nürnberg haben bereits ihre Trainer entlassen – nach nur drei Wochen. Im Detail kommentieren möchte Wirtz das nicht, geht ihn ja nichts an, was andere machen, aber was er sagt: „Für mich hat das auch mit der neuen Abstiegsregel zu tun.“

Info So geht es für die DEG in der Liga weiter Nächste Spiele Am Freitag (19.30 Uhr) in Berlin, am Sonntag (16.30 Uhr) zu Hause gegen Nürnberg Ice Tigers. Ausfälle Jakob Mayenschein fällt aus persönlichen Gründen in den kommenden Wochen aus.

Knapp 15 Jahre lang kannte die DEL keine sportlichen Absteiger. Raus fiel nur, wer es sich nicht mehr leisten konnte. Nun gilt wieder: Wer ganz unten steht, spielt nächstes Jahr DEL2. Für viele Klubs ein Horrorszenario. „Ein Abstieg hätte gravierende finanzielle Folgen“, weiß auch Wirtz, der ja schon vor dieser Saison einen Sparkurs anordnete. Die Corona-Krise hinterlässt weiter ihre Spuren, zudem kommen keine Überweisungen mehr von den Gesellschaftern. Die DEG gibt nur das aus, was sie einnimmt, in der DEL eine Rarität.

Umso glücklicher sind sie in Düsseldorf, dass wieder Fans in die Halle dürfen. Ist also mehr Geld in der Kasse, als ursprünglich gedacht? „Nein“, sagt Wirtz, „wir haben zwar vorsichtig mit Zuschauereinnahmen geplant, aber nach zwei Heimspielen sind wir nicht in der Gewinnzone.“ Denn auch im Eishockey sind die Fans noch zurückhaltend, im Schnitt kamen knapp 5000 Fans zur DEG, vor Corona waren es 3500 mehr. Ihre bis dato letzte Meisterschaft mag 25 Jahre her sein, aber was Zuschauer angeht, zählt die DEG weiter zu den Topklubs der Liga. Und innerhalb Düsseldorfs ist sie hinter der Fortuna weiter die klare Nummer zwei.

Bald könnte die Luft allerdings dünner werden. Zwei weitere Konkurrenten buhlen um Fans und Sponsoren. Der eine, Handball-Bundesligist Bergischer HC, der seit 2018 Topspiele in Düsseldorf austrägt, macht der DEG aber weniger Sorgen. „Das spüren wir nicht“, sagt Wirtz. Beim anderen, dem wiederbelebten Football-Team Rhein Fire, könnte das irgendwann anders aussehen. Von 1994 bis 2007 war das Team schon mal in der Stadt, gewann Titel in der damaligen NFL Europe und lockte im Schnitt 25.000 Fans an. Nun gibt es eine neue Liga, die European League of Football (ELF), in die Rhein Fire aufgenommen wird. Und auch wenn die ELF nicht die finanziellen Möglichkeiten und das sportliche Niveau der alten Liga hat, sind die Pläne groß: „Rhein Fire und Football sind ein Stück Düsseldorfer Sportgeschichte“, sagt Michael Brill, Geschäftsführer der Stadttochter D.Live, die die Arena vermarktet und sich freuen würde, „wenn das Zuschauerpotenzial es bald erlaubt“, regelmäßig das große Stadion aufzuschließen. Ob das aber gleich klappt, bleibt abzuwarten. Martin Wagner, Geschäftsführer bei Rhein Fire, brachte auch den Flinger Broich als erste Heimspielstätte ins Spiel.

Bei der DEG sind sie auch deswegen erst mal gelassen: „Die neue Liga muss erst mal Vertrauen gewinnen, man muss auch abwarten, wie sich das sportlich entwickelt. Wir bieten Profi-Eishockey auf hohem Niveau, da muss Rhein Fire erst mal rankommen“, sagt Wirtz, der sich grundsätzlich über die Rückkehr der Footballer freut, die seien „ein weiteres Highlight in der Stadt“. Aber ist das auch Konkurrenz? „Ich kann mir keine Abwanderung vorstellen, unsere Fans kommen bewusst zum Eishockey.“