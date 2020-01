5:1-Sieg gegen Iserlohn : DEG rückt an direkte Play-off-Plätze heran

DEG rückt an direkte Play-off-Plätze heran

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat mit dem vierten Saisonsieg im Duell gegen die Iserlohn Roosters einen wichtigen Erfolg im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga gefeiert. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Harold Kreis deutlich mit 5:1.

Die Düsseldorfer EG hat sich ihren Frust in der Deutschen Eishockey-Liga von der Seele geschossen: Vor 10.896 Zuschauern im Rather Dome kamen die Rot-Gelben zu einem nie gefährdeten Kantersieg gegen die Iserlohn Roosters, die die Heimreise nach dem 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) mächtig gerupft antreten mussten. Es war zugleich der vierte Düsseldorfer Erfolg im vierten Vergleich beider Teams in dieser Saison. „Die Mannschaft hat über 60 Minuten ein sehr stabiles Spiel abgeliefert“, freute sich der Düsseldorfer Trainer Harold Kreis.