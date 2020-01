3:2 gegen Straubing : DEG mit Geburtstagsgeschenk für Coach Harold Kreis

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG kann bezwingt das Überraschungsteam aus Niederbayern zu Hause mit 3:2. Besonders groß war die Freude bei gleich zwei Geburtstagskindern.

Gelungener Doppel-Geburtstag für Harold Kreis (61) und Reid Gardiner (24): Der Headcoach der Düsseldorfer EG und sein Stürmer hatten nach dem 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) gegen die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey-Liga gleich zwei Gründe zum Feiern. „Das waren wie sechs Punkte“, so Kreis. „Ich habe nicht genug Hüte, die ich ziehen kann.“ Gefeierter Mann nach der Partie war Torhüter Hendrik Hane, der für seine starke Leistung mit stehenden Ovationen verabschiedet wurde.

Schon nach wenigen Sekunden hatte der Düsseldorfer Kapitän Alexander Barta den Führungstreffer auf dem Schläger, scheiterte jedoch aus aussichtsreicher Position am Straubinger Keeper Sebastian Vogl (1.). Die DEG konnte gegen den Tabellendritten zunächst kein überzeugendes Spiel aufziehen – auch nicht während einer 18-sekündigen doppelten Überzahl (9.). In der im Vergleich zum Freitag diesmal mit 6.238 Zuschauern vergleichsweise spärlich besuchten Arena in Rath konnten sich die rund 150 Gästefans anfänglich lautstark bemerkbar machen.