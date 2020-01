Stürmer der DEG : Leon Niederberger erstmals im Kader der Nationalmannschaft

Düsseldorf 2020 will DEG-Profi Leon Niederberger endlich richtig durchstarten. Jetzt steht der Außenstürmer zum ersten Mal im Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. So feiert er diese Nachricht.

Niederberger gehört zu den 22 Spielern, die das sogenannte „Top Team Peking“ stellen. Diese Auswahl bestreitet am 6. und 7. Februar jeweils ein Länderspiel gegen die Schweiz. Die erste Partie findet am Donnerstag, 6. Februar, in Herisau statt, das zweite Spiel am Freitag, 7. Februar, in Olten.