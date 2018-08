Essen Die Eishockey-Profis setzen sich in Essen 4:0 durch. Besonders die Sturmreihe um Zugang Jerome Flaake überzeugt.

Die Schlusssirene ist schon längst verhallt, als Jerome Flaake im Bauch der Eishalle steht. Seiner Schlittschuhe hat er sich noch nicht entledigt, nur das Trikot befindet sich nach einem flotten, schweißtreibenden Testspielauftakt der Düsseldorfer EG bereits in der Kabine. „Ich fand gut“, erzählt der neue Angreifer, „dass wir von der ersten Minute an konzentriert gespielt haben.“ Die Einstellung passte definitiv, und deshalb setzte sich das Team von Trainer Harold Kreis in der ersten Vorbereitungspartie der neuen Saison bei den Moskitos Essen auch weitgehend ungefährdet mit 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) durch.

Gut gelaunt waren jedoch nicht nur die Protagonisten, sondern ebenso die 600 DEG-Anhänger, die schon während des Spiels die Kraft ihrer Stimmbänder in der Halle am Essener Westbahnhof ausreizten. Und deshalb resümierte Harold Kreis am Ende des Tages völlig zurecht: „Das war ein guter Einstieg.“ In jeglicher Hinsicht.