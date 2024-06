DEG vergibt zwei weitere Kaderplätze Zwei Nachwuchsspieler unterschreiben, ein weiterer wechselt nach Kanda

Dem 17-jährigen Boos gelangen in der vergangenen Spielzeit in 48 DNL-Spielen starke 61 Punkte (32 Tore, 28 Vorlagen). Zudem half er durch sechs Punkte in fünf Spielen mit, dass die U18-Nationalmannschaft bei der B-Weltmeisterschaft den Aufstieg geschafft hat. Leon Hümer gehörte bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten einige Male zum DEL-Kader an und erhält nun seinen ersten Profi-Vertrag. Das 19-jährige Keeper-Talent saß 2023/24 bei einigen DEL-Spielen auf der Bank und hatte wesentlichen Anteil daran, dass das U20-Team der DEG das DNL-Halbfinale erreichte. Außerdem kam er auch für die Moskitos Essen in der Oberliga und für die Deutsche U19-Nationalmannschaft zum Einsatz.