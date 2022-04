Fischbuch und Pantkowski überragend : DEG schlägt Nürnberg und zieht ins Viertelfinale der Play-offs ein

Die DEG bejubelt in Nürnberg den Viertelfinal-Einzug. Foto: RP/Birgit Haefner

Nürnberg Die Düsseldorfer EG hat erstmals seit 2015 eine Serie in den Play-offs gewonnen und steht im Viertelfinale. Gegen die Nürnberg Ice Tigers gewann die DEG am Freitag das dritte Spiel mit 3:1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schwickerath

Joonas Järvinen und Nicolas Geitner waren die ersten Gratulanten, aber sie blieben nicht lange allein bei Mirko Pantkowski. Keine fünf Sekunden vergingen nach der Schlusssirene, da hüpften 21 Eishockeyspieler in weißen Trikots wild durcheinander. Im Zentrum: Mirko Pantkowski, hatte der Torhüter der Düsseldorfer EG doch 34 Paraden gezeigte, und die spektakulärste hatte sich für die letzte Minute aufgespart, als er mit einem Hechtsprung das Gegentor verhinderte. So gewann die DEG bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) und damit die Serie in der ersten Play-off-Runde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit 2:1. Weiter geht es gleich am Sonntag (19 Uhr), dann steht das erste Viertelfinalspiel beim EHC Red Bull München an.

So war dieser Abend in Nürnberg ein ganz besonderer der jüngeren Vereinsgeschichte. Man darf ja nicht vergessen, dass die DEG ihre erste Play-off-Serie seit 2015 gewann, und erst die zweite seit dem Ausstieg der Metro 2012. Danach gab es Jahre am Tabellenende, welche im oberen Drittel, gar eins mit Champions-League-Eishockey, dann wieder Saisons ohne Play-offs und eine, die wegen Corona abgebrochen wurde. Dass es ausgerechnet jetzt wieder mit der Endrunde und nun sogar mit dem Sprung ins Viertelfinale klappt, war so kaum zu erwarten. Zu düster waren die Prognosen im Sommer. Auch vor dem Play-off-Start war die Laune alles andere als euphorisch. Das erinnerte fast schon an den Sommer. Doch wie in der Hauptrunde strafte die DEG die Pessimisten auch jetzt wieder lügen.

Lesen Sie auch Urteil gefallen : DEG muss an Ponomarew zahlen

Eigentlich hätte es schon am Donnerstag daheim klappen sollen, da führte die DEG mit drei Toren, doch das reichte nicht, weswegen sich die beiden Teams 24 Stunden später erneut gegenüberstanden. Und zwar unter anderen Vorzeichen, die Nürnberger bekamen ihren zuvor gesperrten Verteidiger Andrew Bodnarchuk zurück, die DEG musste auf Kyle Cumiskey verzichten, der sich am Donnerstag verletzt hatte. Zudem fehlte erneut Marco Nowak – keine guten Voraussetzungen für die Düsseldorfer, die aber zumindest einen Rückkehrer begrüßen durften: Trainer Harold Kreis, zuvor aus persönlichen Gründen in Kanada, war am Morgen wieder in Deutschland gelandet und hatte sich per Zug auf den Weg nach Nürnberg gemacht. Und hätte die DEG dort verloren, es wäre sein letztes Spiel für sie gewesen, im Sommer wechselt er nach Schwenningen.

Info Statistik zum Spiel Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) DEG: Tor: Pantkowski (Hane); Abwehr: Ebner, Zitterbart –Järvinen, Heinzinger – Geitner, Trinkberger – Schiemenz; Angriff: Proft, MacAulay, Fischbuch – O’Donnell, Barta, Eder – D'Amigo, Svensson, Ehl – Bittner, Mayenschein, Fischer Schiedsrichter: Bruggeman/Schrader Tore: 0:1 (5:29) Barta (Fischbuch, O'Donnell/4-3), 1:1 (6:55) Friechrich (Mebus, McLeod), 1:2 (11:01) Fischbuch (O'Donnell, Zitterbart), 1:3 (31:53) O'Donnell (Fischbuch, Bittner/5-4) Zuschauer: 6183 Strafminuten: 10:12 Torschüsse: 35:20 Play-off-Stand: 1:2

Das schien vorher gar nicht so unwahrscheinlich zu sein, das berühmte Momentun war nach dem zweiten Spiel klar auf Seiten der Nürnberger. Doch viel war davon nicht zu sehen. Schon in der fünften Minute nutzte Alexander Barta die erste Überzahl. Auch der Ausgleich durch Marko Friedrich nur eine Minute später ließ die Köpfe nicht nach unten gehen, Mitte des Drittels brachte Daniel Fischbuch die DEG wieder in Führung. So stand es auch zur ersten Pause, obwohl die Nürnberger ordentlich Druck machten – vor allem in Überzahl, weil sich die Spieler auch im dritten Spiel diverse Scharmützel leisteten und ständig auf die Strafbank mussten. Weil es diesmal aber um alles ging, war das nicht ganz so albern wie in den Spielen zuvor.

Trotzdem blieben Strafen ein Thema. Denn auch das dritte Düsseldorfer Tor Mitte des zweiten Drittels fiel in Überzahl. Diesmal durch Brendan O'Donnell, der bislang in den Play-offs leer ausgegangen war. Im Gegensatz zu Vorbereiter Daniel Fischbuch, dem überragenden Mann dieser Serie. Nach drei Spielen kann er nun auf drei Treffer und fünf Vorlagen blicken.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 27 Bilder Das ist der DEG-Kader für die Saison 2021/22