Nürnberg und Köln warten DEG will zum Partycrasher werden

Eins kann Thomas Dolak weniger leiden: Wenn es vor dem Spiel noch einen längeren Programmpunkt gibt und sich der Start verzögert. Da ist es für den Trainer der Düsseldorfer EG natürlich ungünstig, dass in der neuen Saison gerade ständig gefeiert wird. Beim Auftakt in München wurden der Meisterbanner unters Hallendach gezogen und die bayerische Hymne gespielt, daheim gegen Berlin gab es die Ehrung der Vizeweltmeister und die Vertragsverlängerung von Henrik Haukeland. Und so geht das nun weiter. Am Freitag in Nürnberg wird der langjährige Kapitän Patrick Reimer feierlich verabschiedet. Und wer weiß, was die Kölner für den Sonntag geplant haben? Vor Derbys lassen sie ja gern mal lokale Bands auf dem Eis spielen. Oder wie es die DEG mal während eines Auftritt von Brings twitterte: „Haie ziehen alle Register. Vor dem Bully versuchen sie es mit Lärmbelästigung.“