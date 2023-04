Wechsel nach Berlin fix Für Ex-DEG-Stürmer Eder geht „ein Traum in Erfüllung“

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, nun ist der Wechsel auch offiziell: Nationalstürmer Tobias Eder verlässt die Düsseldorfer EG und schließt sich den Eisbären Berlin an. Die Hauptstädter hatten in der zurückliegenden Saison als amtierender Meister die Qualifikation zu den Play-offs verpasst und wollen in der kommenden Saison nun einen neuen Anlauf nehmen. Der 25-Jährige soll dabei ein Puzzleteil sein.