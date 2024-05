Beim Weltturnier in Topform Warum die WM Haukeland an die vergangene DEG-Saison erinnert

Das änderte sich erst am Dienstag – dank Haukeland. Beim 2:0 gegen Dänemark war der DEG-Torwart gar nicht zu bezwingen, wurde mit 24 Paraden auch da als „Player of the Game“ ausgezeichnet. Danach lächelte er zumindest ansatzweise, kam der Sieg doch im „großen Derby“, wie er das Duell der Nordeuropäer nannte. Ein Spiel, das im August gleich noch mal ansteht, dann in der Olympia-Qualifikation. Ob Haukeland dann noch einen Vertrag in Düsseldorf hat, steht aktuell in den Sternen. Aber sollte das Fall sein, können sich die DEG-Fans auf einen Mann freuen, der nicht nur in der DEL zu den Besten gehört, sondern auch bei der WM: Mit einer Fangquote von 92,3 Prozent steht er aktuell auf Rang fünf des Turniers. Auch seine 2,7 Gegentore im Schnitt können sich sehen lassen – gerade mit Blick auf die vielen Großchancen, die die Norweger zulassen.