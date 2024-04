Vorstand Staade vom Stammverein klärt auf Darum hat die DEG-Jugend diesmal keine Fünf-Sterne-Plus-Bewertung erhalten

Am Wochenende gab es etwas zu feiern für den Düsseldorfer Eishockey-Nachwuchs. In Landshut stand der „Bayerische Löwe“ an, ein sogenannter Ländervergleich für U14-Teams. Am Ende durfte die Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen jubeln. Sechs Spiele, sechs Siege, der Nachwuchs von Rhein und Ruhr war das Maß aller Dinge, schlug am Sonntag selbst die Bayern mit 4:2. Was sie auch bei der Düsseldorfer EG freute, gleich fünf Spieler der NRW-Auswahl kamen aus ihrer Nachwuchsabteilung.