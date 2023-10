3:4 gegen Bremerhaven DEG wartet weiter auf einen Heimsieg

Das war bereits am Freitag beim 2:5 in Schwenningen zu sehen, wobei die Emotionen da eher in die andere Richtung gingen. Noch während des Spiels drosch Henrik Haukeland mit seinem Torwartschläger wie wild auf Pfosten und Latte ein, bis er zerbrach. Später am TV-Mikrofon nannte Kapitän Philip Gogulla die jüngsten Auftritte der DEG dann „absolute Grütze“. Was mit Blick auf das Schwenningenspiel sogar etwas arg selbstkritisch war. In den ersten 40 Minuten war das ein ausgeglichenes Spiel mit Großchancen auf beiden Seiten, aber die DEG ließ sie mal wieder reihenweise aus. Und die große Aufholjagd fiel dann aus, stattdessen ließ die DEG im letzten Drittel gleich 19 Schwenninger Torschüsse zu, vor allem in Unterzahl wirkten die Düsseldorfer einmal mehr überfordert, kassierten zwei Treffer.