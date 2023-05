24-Jähriger bleibt in der DEL Zu diesem Klub wechselt DEG-Verteidiger Zitterbart

„Dass der ERC eines der Top-Teams der Liga ist, hat man in der gerade zu Ende gegangenen Saison wieder gesehen. Sportlich wird das nochmals eine Steigerung und eine Herausforderung für mich persönlich. Ich bin der Meinung, dass die aktive Spielweise in allen drei Zonen sehr gut zu mir passt, weil ich dem Gegner auch so wenig Zeit und Raum wie möglich lassen möchte“, wird Zitterbart in einer Mitteilung der Ingolstädter zitiert. Zudem freut sich der gebürtige Münchner darauf, wieder zurück in seiner bayrischen Heimat zu sein. „Es ist schön, dass ich wieder näher bei meiner Familie bin. Während unserer Auswärtsspiele in Ingolstadt war ich schon ein wenig unterwegs und der erste Eindruck hat mir sehr gut gefallen.“