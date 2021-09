Spiel in Berlin : DEG-Verteidiger Järvinen meldet sich fit

Joonas Jarvinen wurde für den langzeitverletzten Verteidiger Marc Zanetti verpflichtet und erlitt nach nur einer Minute im DEG-Trikot eine Gehirnerschütterung. Foto: imago/Newspix24/Kalle Parkkinen

Düsseldorf Nicht mal eine Minute stand Joonas Järvinen am ersten Spieltag für die Düsseldorfer EG auf dem Eis, dann musste der finnische Verteidiger verletzt raus. Pünktlich zum Spiel bei Meister Berlin am Freitag ist er wieder da.

Von Bernd Schwickerath

Das Debüt von Joonas Järvinen dürfte als eins der unglücklichsten in die Geschichte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingegangen sein. Gut drei Wochen ist es her, dass die Düsseldorfer EG bei den Krefeld Pinguinen in die neue Saison gestartet ist, am Ende herrschte gute Laune, die DEG gewann mit 6:4. Nur Järvinen bereitete Sorgen. Der neue Verteidiger, wenige Tage zuvor für den Langzeitverletzten Marc Zanetti verpflichtet, stand nicht mal eine Minute auf dem Eis. In der hatte er genau einmal den Puck berührt und einen Zweikampf bestritten, danach kniete er benommen auf dem Eis, Teamarzt Ulf Blecker kam zur Untersuchung dazu und schickte den Finnen gleich in die Kabine. Wenige Tage später bestätigte sich die düstere Vorahnung: Gehirnerschütterung.

Seitdem hat man Järvinen nicht mehr im DEG-Trikot gesehen. Doch das wird sich an diesem Freitag ändern. Wenn die Düsseldorfer ab 19.30 Uhr beim Meister Eisbären Berlin zu Gast sind, ist der 32-Jährige wieder dabei. „Er ist nach der langen Pause sicherlich nicht bei 100 Prozent, aber er ist spielfähig“, sagt Manager Niki Mondt, der sich besonders freut, nun erstmals seine vier erfahrenen Verteidiger zusammen auf dem Eis zu sehen. Denn zuletzt gab es deutlich zu viele Gegentore, mit 3,3 im Schnitt steht die DEG auf Rang zehn der 15 DEL-Teams. Allein bei den beiden jüngsten Auftritten in Ingolstadt (4:5 nach Verlängerung) und München (3:5) gab es insgesamt zehn.

Info U20 der DEG zweimal bei den Jungadlern Auswärtspartien Am Samstag ab 16.45 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr tritt die U20 der DEG in der DNL bei den Jungadlern Mannheim an. Die Spiele finden in der Nebenhalle Süd der SAP-Arena statt. Serien Mannheim hat die jüngsten fünf Partien alle gewonnen. Die DEG gewann das erste Aufeinandertreffen mit Mannheim 3:1. Seitdem gab es für sie aber nur noch Niederlagen.

Bei der DEG sind sie sich allerdings sicher, dass das kein generelles Abwehrproblem ist. Trainer Harold Kreis verweist darauf, dass man sich die Umstände der einzelnen Tore ansehen müsse. Und da fällt auf: Von den zehn Gegentreffern in Ingolstadt und München fielen nur fünf beim klassischen Fünf-gegen-Fünf, der Rest in Unterzahl oder in der Verlängerung. Was wiederum bedeutete, dass es mit einem oder zwei Mann weniger auf dem Eis zuletzt nicht lief. Insgesamt hat die DEG bei gegnerischer Überzahl bereits sechs Tore kassiert, die aktuelle Erfolgsquote in Unterzahl liegt bei gerade mal 71,4 Prozent – deutlich zu wenig, ein anständiger Wert beginnt bei mindestens 80 Prozent.

Da kommt es der DEG entgegen, dass sie in Berlin auf die schlechteste Überzahlmannschaft der Liga trifft (13,6 Prozent). Was mit Blick auf die Qualität von Spielern wie Marcel Noebels, Leo Pföderl, Matt White, Kevin Clarke, Zach Boychuk oder Blaine Byron doch mehr als überraschend ist. Nicht umsonst wurden die Berliner ja vergangene Saison Meister. Auch Dank Ex-DEG-Spieler Mathias Niederberger im Tor. Doch aktuell läuft es noch nicht ganz rund, in der Champions League stehen die Berliner mit nur einem Punkt aus vier Spielen auf dem letzten Platz ihrer Gruppe, sind bereits so gut wie ausgeschieden, während die anderen drei deutschen Teams (Mannheim, München, Bremerhaven) ihre Gruppen jeweils anführen. Und auch in der DEL läuft es schleppend, da wechselten sich Sieg und Niederlage munter ab.