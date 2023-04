„Ich bin alt“ Darum trainiert DEG-Urgestein Ebner schon wieder

Die aktuelle Saison hat noch nicht mal ihre Höhepunkte erreicht: Am Freitag steht in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gerade mal der Auftakt der Finalserie zwischen München und Ingolstadt an. Auch das Nationalteam ist diese Woche erst in Phase eins der WM-Vorbereitung gestartet. Doch Bernhard Ebner denkt bereits seit Wochen an die kommende Spielzeit. Direkt nach der Abschlussfeier seiner Düsseldorfer EG Anfang des Monats war er wieder im Training. „Nicht Vollgas, aber ich muss mich bewegen. Ich bin alt“, sagt der Verteidiger lachend, der natürlich weiß, dass man mit 32 Jahren zu den jüngeren Vertretern der Gesellschaft gehört. Nur im Profisport eben nicht, da ist das ein gestandenes Alter. Und vor allem eins, in dem man im Sommer mehr machen muss, um den Körper fit zu bekommen für eine weitere Saison.