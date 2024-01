DEG vermeldet Vollzug Adam Payerl soll die Varone-Lücke schließen

Zuletzt lief es aber weniger. In Salzburg stand er nach 29 Spielen nur bei zehn Punkten. „Leider hat Adam mit seinem Spielstil nicht in unser System gefunden. Die in ihn gesteckten Erwartungen aus seiner Zeit in Augsburg wurden leider nicht erfüllt. So etwas kommt im Profisport immer wieder vor“, wird Sportdirektor Helmut Schlögl in einer Mitteilung der Salzburger vom Freitag zitiert, in der sie die Vertragsauflösung mit Payerl bekannt geben. „Wir sind aber überzeugt davon, dass Adam in einer Mannschaft mit einer anderen Spielphilosophie besser zur Geltung kommt. Er ist ein toller Mensch und vorbildlicher Profi.“