Walter Köberle wird 75 Ein Leben für die DEG

Walter Köberle hat die alte Geschichte von seinem ersten Abend in Düsseldorf wahrscheinlich schon hundert mal erzählt. Aber sie ist viel zu schön, als dass er sie dieser Tage nicht noch mal zum Besten gegeben hätte. Sie spielt 1965, Köberle war erst 16 Jahre alt, aber gehörte bereits zum Kader des ESV Kaufbeuren in der Eishockey-Bundesliga. „Wir haben auswärts an der Brehmstraße gespielt, das war eine Sensation für mich. 10.000 Fans, kein Dach drauf, die Raketen flogen in die Luft. Ich kannte das nicht, in Kaufbeuren haben wir vor 3000 Zuschauern gespielt. Und um 22 Uhr hat dann das ganze Stadion ,Köberle ins Bett‘ gerufen“, erzählt er und fängt an zu lachen. Nicht nur wegen des Humors der DEG-Fans, sondern weil er an dem Abend eben noch lange nicht ins Bett kam. Das Teamhotel lag unweit der Altstadt. Ins Detail geht Köberle nicht, aber er sagt zumindest noch ein Wort: „Hinterausgang!“ Und muss wieder lachen.