Nachwuchstalent der DEG Unter welcher Voraussetzung Lewandowski unterschrieben hat

Das hat er diese Saison gleich in diversen Trikots unter Beweis gestellt: Vorrangig natürlich in der U20 der DEG, mit der er bis ins fünfte Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft kam. Aber weil er erst Mitte Februar 17 Jahre alt wurde, lief er sogar noch ein paar Spiele für die U17 auf. Zudem gleich für zwei Nationalmannschaften: die U17- und die U18-Auswahl, die er gemeinsam mit seinem DEG-Kollegen Lenny Boos zurück in die A-WM schoss. Sieben Scorerpunkte sammelte Lewandowski in fünf WM-Spielen. Und dann gab es da noch ein Team: die Moskitos Essen in der Oberliga. Für die machte er 13 Spiele und zehn Punkte – obwohl er bei seinem Debüt in der dritten Liga sogar erst 16 war.