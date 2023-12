DEG-Trainer Dolak reagiert auf Fan-Kritik „Da muss ich durch, das ist der Job“

Bei der Düsseldorfer EG herrschte am Donnerstagabend in Köln traute Einigkeit. Nicht, dass die Laune nach der 1:3-Niederlage bei den Haien ausgelassen gewesen wäre, aber egal, wer hinterher im Kabinengang in ein Mikrofon sprach, vier Tatsachen waren immer wieder zu hören: Erstens, dass die DEG ein gutes Spiel gemacht hatte. Zweitens, dass sie sich davon aber nichts kaufen könne, wenn sie am Ende ohne Punkte dasteht. Drittens, dass sie wie so oft in dieser Saison zu wenig aus ihren Chancen gemacht hatte. Und viertens, dass das nun gegen den EHC Red Bull München anders werden muss.