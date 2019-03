Eishockey-Play-offs: Torp verdrängt Köppchen aus der DEG-Abwehr

DEG-Routinier Patrick Köppchen muss in der Play-off-Serie gegen Augsburg zuschauen – obwohl er fit ist. Das auch, weil Nichlas Torp zugelegt hat.

Dabei hatte Torp in den letzten Wochen viel Kritik einzustecken. Gerade in den letzten Spielen der Hauptrunde, als es bei der DEG so gar nicht lief, stach er noch negativ hervor. Doch dann kamen die Play-offs. „Gerade in Augsburg hat er richtig gut gespielt“, sagt Trainer Harold Kreis. „Nichlas ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler“ Der vor allem in den letzten Wochen dazugelernt hat. Denn Torp, so sagt Kreis, löst Situationen gerne spielerisch. „In Augsburg hat er den Puck auch einfach mal über die Bande herausgeschlagen“, betont Co-Trainer Tobias Abstreiter. „Das kann er also auch.“ Und so war Torp mit seinen Nebenleuten dafür verantwortlich, dass die Panther nicht mehr in der Lage dazu waren, den 3:4-Rückstand auszugleichen, wodurch die DEG in der Play-off-Serie 2:1 in Führung ging.