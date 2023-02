Fans haben entschieden Tobias Eder ist DEG-Spieler des Monats Januar

Der 24-jährige Eder verdiente sich die Auszeichnung aufgrund seiner starken Auftritte im Januar. Insgesamt neun Scorerpunkte (sechs Tore, drei Vorlagen) sammelte er in elf Spielen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) damit ist er aktuell nicht nur Top-Torjäger (15 Treffer) seiner Mannschaft, sondern auch einer der besten Scorer im Team von Trainer Roger Hansson. Wie wichtig er für die DEG ist, untermauerte er auch am vergangenen Freitag beim knappen 2:1-Sieg gegen Iserlohn, als er den Führungstreffer durch Daniel Fischbuch vorbereitete.