Testspiel gegen Tschechien DEG-Stürmer Eder trifft für die Nationalmannschaft

Darin inkludiert sind auch zwei Testspiele gegen die Auswahl Tschechiens. Der erste Vergleich fand nun am Donnerstag in Kassel statt – und ging mit 6:2 (0:1, 2:0, 4:1) an den zwölfmaligen Weltmeister aus Tschechien. Dabei begann das Debüt von Bundestrainer Harold Kreis eigentlich optimal. Nach neun Minuten war Tobias Eder zur Stelle und besorgte vor 3800 Zuschauern den Führungstreffer fürs deutsche Team. Anschließend kamen die Gäste aber immer besser ins Spiel und profitierten auch von Fehlern des DEB-Teams, das unter anderem im letzten Drittel zwei Gegentreffer in eigener Überzahl zuließ.