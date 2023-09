In Kassel Stephen MacAulay beim letzten DEG-Testspiel dabei

Stephen MacAulay bekommt wenigstens noch etwas Spielpraxis auf dem Eis, bevor die Düsseldorfer EG am kommenden Donnerstag in München in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) startet. Der Kanadier ist am Freitag aus seiner Heimat zurückgekehrt und wird beim Testspiel am Sonntagnachmittag in Kassel (15 Uhr) im Kader dabei sein.