Nach glücklichem 2:1-Sieg DEG springt auf Platz fünf

Zumindest im ersten Drittel war das noch anders. Da passierte nämlich generell wenig, vor allem in den ersten zehn Minuten. Die einzigen Aufreger waren eine schöne Bewegung von Alexander Ehl, der in der neutralen Zone einen Gegner austanzte, und ein Puck, der kurios von der Bande absprang. Viel mehr gab es nicht, was beim Publikum eine Reaktion hervorrief. Was zur Kulisse von nur 4869 Zuschauern passte. Kein Vergleich zum Derby gegen Köln am vergangenen Freitag, als mehr als 13.000 Fans in den Dome kamen. Und auch an diesem Freitag gegen Augsburg wird es voll, zum zweiten „Schools Day“ werden 12.000 Zuschauer erwartet.