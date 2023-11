O’Donnell trifft bei Rückkehr DEG gewinnt 2:1 im Kellerduell gegen Iserlohn

Seine Torgefährlichkeit hatte die DEG schmerzlich vermisst und so war es kein Wunder, dass der Kanadier direkt wieder eine wichtige Rolle spielte: O’Donnell stand gemeinsam mit Kenny Agostino und Phil Varone in der ersten Sturmreihe. In der Abwehr begannen Bernhard Ebner und Sinan Akdag, Luke Green, der ebenfalls seit mehreren Wochen fehlt, wurde wie erwartet nicht rechtzeitig fit für das Iserlohn-Spiel. Im Tor stand natürlich Henrik Haukeland.