Duell am Freitag Straubing und die DEG haben sich unterschiedlich entwickelt

Düsseldorf · Auf die Düsseldorfer EG warten am Wochenende zwei schwierige Aufgaben: Am Sonntag kommt Mannheim, bereits am Freitag geht es nach Straubing. Die Tigers und die DEG waren sich vor Saisonbeginn recht ähnlich – doch die Entwicklung hätte nicht unterschiedlicher sein können.

19.10.2023, 18:05 Uhr

Das ist der DEG-Spielplan der Saison 2023/2024 Infos Foto: dpa/David Inderlied

Von Bernd Schwickerath

Im Sommer standen die Straubing Tigers und die Düsseldorfer EG vor einer recht ähnlichen Situation. Mal wieder hatten sie in der Hauptrunde mehr erreicht, als sie von ihrem Etat her eigentlich müssten. Mal wieder war in den Play-offs trotzdem gleich im Viertelfinale Schluss. Und mal wieder verloren sie danach mehrere Leistungsträger im Sturm und mussten die Abgänge kompensieren.