Restprogramm, Verträge, Neuzugänge Zehn Fragen und Antworten zur Lage der Düsseldorfer EG

In knapp einem Monat endet in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die Hauptrunde. Acht Spiele hat die Düsseldorfer EG bis dahin noch zu absolvieren – drei im heimischen Dome, fünf in der Ferne. Wie sieht es vor der entscheidenden Phase der Saison bei der Düsseldorfer EG aus? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.