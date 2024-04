Rekordspieler der DEG Kreutzer bekommt neue Aufgabe bei den Kassel Huskies

Nun ist klar: Kreutzer hatte dort ausgeholfen, wo er künftig in einer anderen Rolle agieren soll. Am Samstag verkündeten die Huskies, dass der 44-Jährige ihr neuer Sportdirektor wird. An ihm liegt es nun, einen Kader zu planen, mit dem der Klub endlich wieder in die DEL aufsteigt. Und er ist sich der Größe der Aufgabe bewusst: „Wir werden einiges verändern, jedoch bleibt das Ziel gleich. In ruhigem Fahrwasser wollen wir neu angreifen und die Huskies dahin führen, wo sie hingehören“, ließ sich Kreutzer in einer Vereinsmitteilung zitieren.