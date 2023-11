DEG reist nach Straubing O’Donnells Traum-Comeback im Rücken, Tigers vor der Brust

Viel Zeit bleibt dafür nicht, denn gleich am Sonntag (16.30 Uhr) steht das schwere Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers an. Seit April 2021 wartet die DEG auf einen Sieg in Straubing, verlor die letzten sieben Partien bei den Tigers. Immerhin: Beim ersten Duell in dieser Saison entführten die Düsseldorfer einen Zähler, kassierten die 1:2-Niederlage erst in der Verlängerung.