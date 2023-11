Beim 1:4 in Straubing DEG lässt Hane im Stich und nutzt Chancen nicht

Am kommenden Freitag geht es nun zum Spitzenreiter Eisbären Berlin, einfacher wird es also nicht. Danach warten gleich vier Heimspiele in Folge, wo dringend etwas zählbares eingefahren werden sollte. Die Roosters am Tabellenende haben den Rückstand am Sonntag wieder auf vier Punkte verkürzt. Daran denkt Dolak aber nicht: „Wir müssen jetzt auf uns schauen und von Spiel zu Spiel denken.“ Und den Puck im Tor unterbringen.