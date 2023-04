Die U20 verliert eine Vaterfigur So emotional war das DEG-Abschiedsspiel von Georg Holzmann

„Er wusste vorher nichts von dem Spiel, er hat es erst kurz vorher von mir erfahren“, sagt Michael Staade unserer Redaktion. Georg Holzmann, der bereits als Coach der Junioren des EV Füssen wieder im Allgäu weilt, wurde am Samstag in aller Frühe nach Düsseldorf gefahren, auch sein Bruder Guido und die Söhne Max und Veit waren mit dabei. „Er dachte, da kommen ein paar alte Kumpel. Als ich mit ihm dann in die gegnerische Kabine ging, hatte er ein paar Tränen in den Augen“, berichtet Staade, der als Trainer der „Weggefährten“ fungierte. In der Kabine traf Holzmann auf einige seiner früheren DEG-Schützlinge wie Fabio Pfohl, der mittlerweile für die Grizzlys Wolfsburg stürmt oder Julian Lautenschlager, der in der DEL2 für die Heilbronner Falken aufläuft. „Für die jungen Spieler war es wie ein Klassentreffen“, beschreibt es Staade. Nationalspieler Daniel Fischbuch musste aufgrund nationaler Pflichten absagen.