Eishockey : Luke Adams ist angekommen

Der kanadische Zugang reist am Wochenende mit seinen neuen Kollegen zu einem Turnier in der Schweiz.

(RP) Die DEG ist endlich komplett. Luke Adam hat nach seiner Ankunft am vergangenen Wochenende die Arbeit beim Düsseldorfer Eishockey-Erstligisten aufgenommen. Der Angreifer aus Kanada, der in der vergangenen Saison mit Mannheim Meister wurde, ist in dieser Woche als letzter Zugang in der Landeshauptstadt angekommen und trainiert bereits mit seinem neuen Team. Adams gilt als Königstransfer der DEG. Der 29-Jährige hatte von Trainer Harold Kreis Sonderurlaub erhalten, um in seiner Heimat bei der Geburt seines Kindes dabei sein zu können.