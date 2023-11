Ingo Lingemann 80. Geburtstag einer DEG-Legende

Am letzten Spieltag der Saison 1966/67 spielt die Düsseldorfer EG gegen die Mannschaft aus Mannheim. Zuvor hatte man Titel-Favoriten wie Bad Tölz oder Füssen abhängen können. Die Mannheimer gingen in der Partie sogar in Führung. Zwei Tore von Sepp Reif und die Entscheidung durch Ingo Lingemann selbst sorgten aber für die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte der DEG.