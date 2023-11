Vorletzter gegen Letzter DEG-Trainer Dolak erwartet „sehr intensives Spiel“ gegen Iserlohn

Nach der Länderspielpause ist vor dem Abstiegskampf: Für die Düsseldorfer EG steht in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Iserlohn Roosters sofort ein ganz wichtiges Heimspiel an. Während die DEG aktuell Rang 13 belegt, stehen die Iserlohner direkt dahinter auf dem letzten Tabellenplatz.