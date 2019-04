Siebter Zugang : DEG holt Eigengewächs Nicolas Geitner zurück

(faja) Die DEG holt ein echtes Eigengewächs zurück und stattet Verteidiger Nicolas Geitner mit einem Zweijahresvertrag aus. Der 20-Jährige hat bei den Rot-Gelben das Eishockeyspielen erlernt und alle Jugendteams durchlaufen.

In der vergangenen Saison wagte er als 19-Jähriger den Sprung zu den Profis, spielte in Hessen für den Zweitligisten EC Bad Nauheim, absolvierte 32 Spiele und gab vier Torvorlagen. Für die DEG ist der gebürtige Düsseldorfer die siebte Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit.

Die Erwartungen an den Youngster sind hoch.Mondt ist davon überzeugt, dass Nicolas Geitner den Sprung in die DEL schafft. Ebenso Stefan Adam. Der DEG-Geschäftsführer betont, dass „Nicolas Geitner hervorragend in die Gesamt-Philosophie der DEG passt“.