„Nicht vorhersehbar“ So reagiert die Liga auf Haukelands Eis-Kritik

Auch Mitspieler Kenny Agostino sprach, bezogen auf seinen vergebenen Penalty kurz vor dem Ende, von schlechter Eisqualität, wenn auch nicht so deutlich wie Haukeland: „Ich konnte in dem Moment nicht mein Bestes zeigen, weil der Puck versprang. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich weiß, wie schlecht das Eis am Ende des Spiels werden kann. Leider war das so.“