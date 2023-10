„Starkes Bekenntnis“ Hauptsponsor der DEG verlängert Vertrag bis 2025

Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Hauptsponsor Völkel Threading Solutions vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert, das gab der Verein am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Das Unternehmen aus Remscheid wird demnach auch in den kommenden Spielzeiten präsent auf der Brust des Auswärts- sowie des Aufwärm-Trikots und darüber hinaus auch auf einer Untereisfläche und auf Banden im PSD Bank Dome vertreten sein.