Halbwegs versöhnlich DEG gelingt Heimsieg zum Saisonabschluss

Die Fans sangen am Freitag schon mal davon. Nach dem 1:0 zu Beginn des letzten Drittels schallte ein lautes „Deutscher Meister wird nur die DEG“ durch den Dome. Was aber natürlich Galgenhumor war. Mit der Saison ist niemand zufrieden. Nicht die Verantwortlichen, nicht die Spieler, nicht die Fans. Die DEG-Ultras brachten das am Freitag deutlich zum Ausdruck, als sie eine Reihe Transparente hochhielten. Darunter eher augenzwinkernde wie das an Geschäftsführer Harald Wirtz, der für günstigere Bierpreise im Dome sorgen soll. Aber auch ernste: „Schluss mit der Vetternwirtschaft, den Verein wieder an erste Stelle stellen“, stand auf einem, „Dolak raus!“ auf einem anderen. Für den Trainer dürfte es wohl das letzte Spiel als Cheftrainer gewesen sein. Zumindest verabschiedete er sich mit einem Sieg. So hatte das Publikum noch mal etwas zu jubeln.