Nach nur einem Jahr Warum DEG-Trainer Hansson gehen muss

Die Tage nach dem Saisonaus sind in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) immer besonders hektisch. Interne Analyse, die so genannten „Exit-Gespräche“ mit jedem Spieler, Vertragsverhandlungen – da kommt einiges zusammen. Bei der Düsseldorfer EG ist das nicht anders, und da sind sie nun zu einer überraschenden Konsequenz gekommen: Trainer Roger Hansson muss die DEG nach nur einer Saison wieder verlassen. Zwar hatte der Schwede vergangenen Sommer bis 2024 unterschrieben, aber am Dienstag verkündete die DEG, dass sie sich „mit sofortiger Wirkung“ von Hansson trennt. Neuer Chefcoach wird Thomas Dolak, der seit 2017 als Assistenztrainer gearbeitet hatte.