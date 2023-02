Nach Barta ist vor Gogulla Gegen Schwenningen steht das nächste Jubiläum für einen DEG-Spieler an

Als der offizielle Teil des Eishockey-Nachmittags vorbei war, stand die Hauptfigur müde, aber glücklich im Kabinengang des Rather Domes. Da war es dann auch Zeit für ein erstes Fazit. „Ich war total geflasht. Alles hat mich total berührt“, sagte Alexander Barta, der gerade sein 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) erlebt hatte. Und auch wenn er ein paar Tage zuvor im Gespräch mit unserer Redaktion durchblicken ließ, dass ihm das ganze Thema langsam etwas viel wird, er genoss es dann sichtlich. Die speziellen Aufwärmtrikots, die seine Düsseldorfer EG trug. Der Aufdruck „Barta 1000“ auf den Spieltrikots. Die Ehrung an sich, die Geschenke, die Grußbotschaften über den Videowürfel, das Plakat der Fans, Familie und Freunde auf der Tribüne. Noch vor dem Spiel lief Barta eine Ehrenrunde, und dann brachte auch noch sein Neffe den Puck aufs Eis. Gar nicht so einfach, da die Fassung zu bewahren: „Am liebsten hätte ich meinen Emotionen freien Lauf gegeben, dann hätte ich wahrscheinlich geweint. Aber natürlich muss ich dann noch 60 Minuten Eishockey spielen, deswegen ist das nicht ganz so einfach.“