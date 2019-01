DEG: Wintergame: Derbyfreude trotz verschenkten Punkts

Das Wintergame bei den Kölner Haien gestaltete die Düsseldorfer EG spannender als notwendig.

Trainer Harold Kreis pflichtete ihm bei. „Wir waren in den ersten 40 Minuten in der Lage, das Ergebnis auszudehnen“, sagte der Coach. „Wir haben das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben.“ Was unnötig war – und wahrscheinlich auch einiges an Diskussionsstoff vermieden hätte. Denn im Schlussabschnitt hatten die Düsseldorfer gleich zweimal Pech mit dem Videobeweis. Zunächst, es stand 2:1, jubelte Manuel Strodel über das vermeintliche 3:1. Er hatte den Puck im Nachschuss über die Linie gebracht, doch fast gleichzeitig hatte ein Kölner Abwehrspieler das Tor verschoben. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene lange an, spulten vor und zurück – und gaben den Treffer nicht. Eine Auslegungssache: Die Sport1-Experten hatten ein reguläres Tor gesehen, was das Spiel wohl entschieden hätte.