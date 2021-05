Solidarität mit der DEG zeigen : DEG-Fans werden zu Helm-Helden

Düsseldorf Ohne die finanzielle Hilfe der Fans hätte die Düsseldorfer EG nicht spielen können. Nun wollen sie wieder helfen, also hat sich der Klub etwas überlegt: Die Fans können ihre Namen auf die Spielerhelme schreiben lassen.

Die Hoffnung auf Zuschauer in den Stadien steigt auch in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die ersten Spiele mit Fans im europäischen Fußball, nahezu volle Hallen beim Eishockey in Nordamerika – so soll es ab September auch in der DEL laufen. Was die wirtschaftliche Planung doch um einiges erleichtern würde. Noch kann das aber niemand mit Gewissheit sagen. Wer weiß schon, wie sich die Pandemie noch entwickelt? Und selbst wenn sie wieder dürfen: Kommen die Fans so zahlreich wie vor Corona?