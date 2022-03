Spiel am Mittwoch : DEG fährt mit Nowak zum Aufsteiger

Düsseldorf Die DEG kann in Bietigheim wieder mit Verstärkung rechnen. Marco Nowak ist wohl wieder dabei. Derweil verdichten sich die Anzeichen, dass der immer stärker werdende Mirko Pantkowski die DEG im Sommer verlässt.

Am Montag ist Marco Nowak in ein Auto gestiegen und nach Bietigheim gefahren. Dort steht für die Düsseldorfer EG am Dienstag (19.30 Uhr) gleich das nächste Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) an, das 50. der Saison, und das vierte binnen sieben Tagen. Umso mehr dürften sich die Kollegen gefreut haben, dass es dafür wieder mehr Unterstützung gibt. Zuletzt fehlten der DEG ja acht Stammkräfte, weil sie und Trainer Harold Kreis positiv auf Corona getestet wurden. Das hat die Düsseldorfer nicht davon abgehalten, die drei Spiele zu gewinnen, aber einen Nationalspieler wie Nowak, den kann man immer gebrauchen. Erst recht, wenn man derzeit nur fünf Abwehrspieler hat, die deswegen teilweise bis zu 30 Minuten Eiszeit pro Abend haben.